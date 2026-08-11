Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Orta Doğu'da peş peşe attığı diplomatik ve askeri adımlar Tel Aviv'de alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Ankara'nın Suriye sahasındaki boşluğu doldurarak başat aktör konumuna yükselmesi ve Pakistan-Suudi Arabistan üçgeninde imzalanan tarihi Mekke Anlaşması, İsrail cephesinde büyük bir tedirginlikle karşılandı. Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat, Ankara'nın stratejik hamlelerinin iki ülke arasındaki çatışma potansiyelini artırdığını savundu.

Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat, Türkiye'nin bölgede giderek artan etkisinin iki ülke arasında çatışma riskini artırdığını savundu.

İsrail'de yayımlanan "Maariv" gazetesine konuşan Ben-Shabbat, Türkiye'nin artan bölgesel gücü karşısında Tel Aviv yönetimine "rehavete kapılmama" uyarısında bulundu.

Türkiye'nin Orta Doğu'nun lider gücü olmak için yaşanan bölgesel değişikliklerden istifade ettiğini söyleyen Ben-Shabbat, Ankara'nın bölgedeki yükselişinin iki ülke arasında çatışma potansiyelini artırdığını savundu.

"TÜRKİYE, SURİYE'DE ANA AKTÖR HALİNE GELDİ"

Baas rejiminin çökmesi ve İran'ın askeri varlığının "zorunlu olarak" bölgeden çekilmesinin ardından "Türkiye'nin Suriye'de ana aktör haline geldiğini" vurgulayan Ben-Shabbat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara, yeni Suriye ordusunu finanse edip eğiterek, enerji ve ulaşım altyapısı kurarak ve daha pek çok hamleyle bölgedeki yerini daha da sağlamlaştırıyor."

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair ise Ben-Shabbat, "Bu ittifak, Washington'a tamamen bağımlı olmaksızın karşılıklı savunma ve bölgesel istikrar sağlamayı amaçlıyor. Türkiye'yi diplomatik-askeri liderlik konumuna yerleştiriyor." dedi.

Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini kapsamında Doğu Akdeniz'deki hedeflerinin İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle kurduğu ittifak, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) ve diğer anlaşmalarla ters düştüğünü savunan Ben-Shabbat, "Bu durum, kalıcı bir deniz yetki alanları ve egemenlik sürtüşmesine zemin hazırlıyor." ifadesini kullandı.

İSRAİL, TÜRKİYE VE İRAN'I BİR TUTMAMALI

Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile İran'ı bir tutmaması gerektiğini kaydeden Ben-Shabbat, "Her iki ülkenin kendine has özellikleri olduğunu ve farklı yaklaşılması gerektiğini" dile getirdi.

İsrail'in bölgesel anlaşmalara karşı bir dereceye kadar şüpheci ve ihtiyatlı olmasının zarar getirmeyeceğini belirten Ben-Shabbat, şunları kaydetti:

"Güvenliğimizi başka herhangi bir tarafın ellerine bırakmamalıyız. Güvenlik marjlarımızı korumalı, somut kazanımları şu ya da bu kağıt parçasıyla değiş tokuş etmemeli ve bir anlaşmanın her an geri alınabilir olduğunu anlamalıyız."

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Dış Politika, Orta Doğu, Pakistan, Tel Aviv, Türkiye, Güncel, Suriye, Ankara, İsrail, Enerji, Mekke, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Zaten üçlü ittifaki İRANA karşı ABD ve İSRAİL kurdu kimi kandırìyorsunuz 0 0 Yanıtla
    Akif Karahan Akif Karahan:
    Beyin ölümün gerçekleşmiş yılmaz. 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi
Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun

19:40
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel’e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel'e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
19:01
CHP’li Bandırma Belediye Başkanı Mirza’nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:56
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
17:20
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 22:46:11. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.