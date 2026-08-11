AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Cumhuriyet tarihinin tarihi konuşmalarından biri”ni yapacağını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin kuruluşunun 25. yıl dönümü olan 14 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihine geçecek tarihi bir konuşma yapacağını duyurdu. Çelik ayrıca, Meclis'te 467 oyla kabul edilen "Terörsüz Türkiye" yasasına ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ KONUŞMALARINDAN BİRİ OLACAK"

Basın toplantısında 14 Ağustos hazırlıklarına değinen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tüm vatandaşları Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek olan kuruluş yıl dönümü etkinliklerine davet etti. Görkemli bir görsel şölenin hazırlanacağını belirten Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmanın önemine dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması bir 25. yıl konuşmasının ötesinde Cumhuriyet tarihinin tarihi konuşmalarından biri olacaktır. Bu 25 yıl içerisinde neredeyse 250 yıllık bir siyasi yol yürünmüştür" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak

467 OYLA GEÇEN 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' YASASI

Açıklamalarında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Terörsüz Türkiye yasasına da geniş yer ayıran Çelik, dünün siyasi tarih açısından tarihi bir gün olduğunu vurguladı. 467 kabul oyunun sadece sayısal değil, derin bir siyasal anlam taşıdığını belirten Çelik, sürecin başarıyla tamamlanması halinde bölge ülkeleri için de bir çözüm modeli olacağının altını çizdi.

"MİLLETİN DEĞERLERİNE GÖLGE DÜŞMEYECEK"

Süreç boyunca yapılan yapıcı eleştirileri dikkatle dinlediklerini ve bu eleştirilerin yol haritasına büyük katkı sağladığını belirten Çelik, devletin ve milletin kırmızı çizgilerine dair net mesajlar verdi. Çelik, "Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır" diyerek kamuoyuna güvence verdi.

"MECLİS GERİYE İTİLDİ İDDİALARI ÇÜRÜDÜ"

Ömer Çelik ayrıca, yasanın TBMM'de böylesine geniş bir mutabakatla (467 oy) kabul edilmesinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte "Meclis'in geriye itildiği" yönündeki tartışmaların ve eleştirilerin ne kadar boş olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

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Son Dakika Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • poyraz can poyraz can:
    bikmadiniz gazel okumaktan 37 3 Yanıtla
  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    kandırıldık? 35 2 Yanıtla
  • Hakan as Hakan as :
    Seçim var diyecek :) 29 3 Yanıtla
  • ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Çok da 25 2 Yanıtla
  • erkan.zengin_@hotmail.com [email protected]:
    Emekli asgari ücretlilere konuşma yapsın 24 0 Yanıtla
    Ramazan TÜKEL Ramazan TÜKEL:
    En çok oyu emekli ve asgari ücretli lerden alıyor zaten emin ol toplanan kalabalığın 100/75 hatta 80 i emekl ve asgari ucretli 0 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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