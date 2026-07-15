Çin: Taiwan'ın Tatbikatı Gösterişten İbaret

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri tarafından düzenlenen askeri tatbikatların gösterişten ibaret olduğunu ve hiçbir sonuç vermeyeceğini söyledi.

Zhu çarşamba günkü basın toplantısında, DPP yetkilileri tarafından bu hafta düzenlenen askeri tatbikata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zhu, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin güç kullanarak "Taiwan'ın bağımsızlığı"nı gerçekleştirme çabaları ve Taiwan Boğazı'ndaki gerilimi tırmandırmasının, boğazdaki gerilim ve istikrarsızlığın temel nedeni olduğunu belirtti.

Zhu, "Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri ne kadar tatbikat düzenlerse düzenlesin, 'Taiwan'ın bağımsızlığı' arayışının sonuçsuz kalacağı gerçeğini değiştiremez ve ulusal yeniden birleşmenin karşı konulamaz tarihsel akışını engelleyemez" dedi.