Çin Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü, Interpol'de Taiwan'ın üye olamayacağını söyledi

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Çin'in bir parçası olan Taiwan'ın, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'na (Interpol) üye olma hakkı bulunmadığını söyledi.

Zhu, çarşamba günü düzenlenen olağan basın toplantısında, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, Taiwan'ın Interpol'e dahil edilmesi için yaptığı uluslararası destek çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suçla mücadelede polis teşkilatları arasında işbirliği sağlayan hükümetler arası bir kuruluş olan Interpol'ün 196 üye ülkesi bulunuyor. Her üye ülkede Interpol'e bağlı bir ulusal merkez bürosu da faaliyet gösteriyor.

Zhu, "Taiwan bölgesinin uluslararası kuruluşların faaliyetlerine katılımı, tek Çin ilkesine uygun şekilde yürütülmelidir. Bu konudaki tutumumuz her zaman net ve tutarlı olmuştur" dedi.

Sözcü, Çin ile Interpol'ün, Taiwan bölgesinin Interpol çerçevesindeki işbirliği ve faaliyetlere katılımına yönelik gerekli düzenlemeleri halihazırda yaptığını belirtti.

Zhu, Taiwan bölgesindeki polis yetkililerinin Interpol'e üye tüm ülkelerin ulusal merkez bürolarıyla bilgi paylaşımı ve vakalar üzerinde işbirliği yapmak için herhangi bir engelle karşılaşmadan iletişim kurabildiğini de sözlerine ekledi.

Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, Taiwan'ın uluslararası kuruluşlara katılımı konusunu sürekli siyasi amaçlarla kullanarak ada halkını yanıltmaya çalıştığını belirten Zhu, provokasyonlar yoluyla "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşma girişimlerinin kaçınılmaz olarak başarısızlığa uğrayacağını ifade etti.