Çin, Taiwan ordusunun Kinmen adalarındaki hareketlerini yakından takip ediyor

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BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan ordusunun Kinmen adalarındaki hareketlerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Chen, Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, Taiwan ordusunun atacağı her türlü provokatif adımın başarısızlığa mahkum olduğunu ifade etti.

Sözcü, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin Nisan ayında Kinmen'de gerçek mühimmatla atış yapmayı planladıklarını duyurmalarına ilişkin soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Chen, DPP yetkililerinin bunun "rutin" bir eğitim mi yoksa "hedefli" bir provokasyon mu olduğunu herkesten daha iyi bildiğini vurguladı.

Sözcü, "Kinmen'deki vatandaşlar barış ve savaş arasındaki dönüşümü deneyimlediler ve barış için giderek artan bir arzu içindeler. 'Silahlara davranmak' ile 'köprü inşa etmek' arasında doğru seçimi yaptılar" dedi.