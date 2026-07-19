Çin Tarımsal Yeşil Kalkınmada İlerleme

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in tarımsal yeşil kalkınması 2025 yılında da gelişimini sürdürdü.

Çin Tarım Bilimleri Akademisi ve Çin Tarımsal Yeşil Kalkınma Araştırma Derneği tarafından cumartesi günü yayımlanan 2025 Tarımsal Yeşil Kalkınma Raporu'na göre, tarımda su tasarrufu uygulamalarında istikrarlı bir ilerleme kaydedildi. Ülkede tahıl ve yağ bitkilerine yönelik su ve gübre teknolojilerinin entegre şekilde uygulandığı alan 2025 yılı sonu itibarıyla 5,86 milyon hektarı aşarken, yıllık tarımsal su kullanımı ise son on yılda yüzde 5,7 azaldı.

Bilimsel gübre uygulaması, pestisit kullanım verimliliği ve mahsul samanı kullanımı alanlarındaki iyileşmenin sürdüğü 2025 yılında, pirinç, buğday ve mısır olmak üzere üç ana tahıl mahsulüne yönelik gübre kullanım oranı, 2020 yılına göre 3,1 puan artışla yüzde 43,3'e ulaştı. Bu mahsullerde pestisit kullanım oranı ise 2020 yılına göre 4,4 puan artışla yüzde 45 olarak gerçekleşirken, ülke genelinde mahsul samanının kapsamlı kullanım oranı yüzde 88'in üzerinde seyretti.

Çin Tarım Bilimleri Akademisi'ne bağlı Tarım Kaynakları ve Bölgesel Planlama Enstitüsü Direktörü Wu Wenbin, raporun güvenilir verilerle desteklendiğini belirtti. Wu, raporun, Çin'in tarımsal yeşil kalkınma alanındaki başlıca eylemleri, bölgesel uygulamaları ve tipik modelleri hakkında kapsamlı bir genel değerlendirme sunduğunu söyledi. 2019 yılından bu yana her yıl yayımlanan rapor, ülkenin tarımsal yeşil kalkınma alanındaki ilerlemesini gösteren önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor.