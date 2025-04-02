Çin, Tayvan Boğazı'nda Askeri Tatbikat Başlattı - Son Dakika
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Çin, Tayvan Boğazı'nda Askeri Tatbikat Başlattı

Çin, Tayvan ile kapıştığı bölgede askeri tatbikata başladı. Gemiler ve hava araçları aktif.

02.04.2025 05:16
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Çin, egemenlik ihtilafı içinde bulunduğu Tayvan ile ana karasını ayıran Tayvan Boğazı'nda askeri tatbikata başladığını bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Tayvan'ın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Şı Yi, "Boğaz Tufanı 2025/A" adı verilen tatbikatın Tayvan Boğazı'nın orta ve güney bölgelerinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Sözcü Şı, tatbikatın, "tanımlama ve doğrulama, uyarı ve püskürtme, müdahale ve alıkoymaya" odaklandığını ve birliklerin bölge düzenleme ve denetim, blokaj ve kontrol ve kilit hedeflere atışlarda ortak operasyon kabiliyetini test etmeyi amaçladığını vurguladı.

Bu arada, Çin ordusunun dün başlattığı, Ada çevresini kuşatan askeri tatbikat ve sahil güvenlik devriyesi de devam ediyor.

Çin ordusu, dün, Tayvan Adası'nın çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başladığını duyurmuştu. Kara, deniz, hava ve roket kuvvetlerinin katıldığı tatbikatın, "deniz-hava muharebe hazırlığı devriyeleri, kapsamlı üstünlüğün ele geçirilmesi, deniz ve kara hedeflerine saldırılar, kilit bölgeler ve deniz yollarının blokajına" odaklanacağı kaydedilmişti.

Çin Sahil Güvenliği de askeri tatbikat ile eş zamanlı olarak Tayvan çevresinde "kanun koruma devriyesi" yürüttüğünü duyurmuştu. Sahil güvenlik gemilerinin, bölgede izinsiz seyreden gemilere teftiş, müdahale, el koyma ve tutuklama eğitimleri yaptığı bildirilmişti.

Ada çevresinde 76 hava aracı ve 19 gemi görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, X hesabından yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 76 askeri hava aracı ve 19 geminin görüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, hava araçlarından 37'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, orta, güneybatı ve doğu bölümlerinde uçtuğu belirtildi.

Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 15 savaş gemisi ile Çin sahil güvenliğine ait olduğu tahmin edilen 4 "resmi geminin" de tespit edildiği aktarılan açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve yanıt verdiği kaydedildi.

Çin ordusu, 2022'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından, 2023'te dönemin Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD'ye yaptığı ziyaretlerin sonrasında ve 2024'te Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başladığı mayısta ve ilk "Ulusal Gün" konuşmasını yaptığı ekimde Ada'yı kuşatan kapsamlı askeri tatbikatlar düzenlemişti.

Söz konusu tatbikatlara "Müşterek Kılıç" adı verilmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, başka ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. Yabancı donanmaların bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, ülkeler arasında gerginliğe sebep oluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin, Tayvan Boğazı'nda Askeri Tatbikat Başlattı - Son Dakika

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