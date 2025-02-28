Çin Tedarik Zinciri Fuarı'na Yoğun İlgi - Son Dakika
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Çin Tedarik Zinciri Fuarı'na Yoğun İlgi

3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı, 300'den fazla şirketin katılımıyla Beijing'de yapılacak.

28.02.2025 15:02
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BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'de 300'den fazla yerli ve yabancı şirket, 3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'na kayıt yaptırdı.

Fuar, ocak ayında küresel tanıtım turlarına başladı ve şu ana kadar Vietnam, İsviçre, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere 12 ülke ile bölgede tanıtım etkinlikleri ve tanıtım turları düzenledi. Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) sözcüsü Yang Fan basın toplantısında yaptığı açıklamada, yabancı işletme ve kurumların fuara katılım ve ziyarete büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Yang, bu yıl özellikle yurtdışından gelen gruplar ve işletmeler açısından katılımda artış beklediklerini söyledi.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi verilerine göre fuar geçen yıl 200.000'den fazla ziyaret kaydetmişti.

Bu yıl 16-20 Temmuz tarihleri arasında Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenecek fuar, toplam 120.000 metrekarelik bir sergi alanını kapsayacak.

Tedarik zincirlerine odaklanan dünyanın ilk ulusal düzeydeki fuarı olan Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı, uluslararası düzeyde paylaşılan bir kamu ürünü niteliğinde. Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'ne göre, ilk kez 2023 yılında düzenlenen fuar, daha güvenli, istikrarlı, dışa açık ve kapsayıcı küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin oluşturulmasına katkıda bulundu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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