Çin-Tedarik Zinciri Fuarı Viyana'da Tanıtıldı

VİYANA, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Ren Hongbin, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı Tanıtım Toplantısı'nda bir konuşma yaptı, 13 Mart 2025.

3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nın tanıtım toplantısı perşembe günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı. Toplantıda ikili işbirliği vurgulanarak işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Etkinliğe Çin ve Avusturya'nın ticaret ve yatırım teşvik kurumlarından, iş derneklerinden ve işletmelerinden 200'den fazla temsilci katıldı. (Fotoğraf: He Canling/Xinhua)