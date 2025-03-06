Çin, Teknoloji Yatırımlarını Destekliyor

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BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, uluslararası yatırımcıların ülkenin teknoloji işletmelerine yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Pan, 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu çerçevesinde düzenlenen perşembe günkü basın toplantısında Çin'in, piyasa temelli yatırım faaliyetlerinin araçsallaştırılmasıyla siyasallaştırılmasına ve eşit olmayan yatırım engellerinin oluşturulmasına karşı olduğunu belirtti.

Çin'in teknolojik inovasyonlarının aktif olduğuna işaret eden Pan, Merkez Bankası'nın ilgili birimlerle işbirliği içinde son yıllarda öz sermaye, borç ve sigorta gibi araçları kapsamlı şekilde kullanarak teknolojik inovasyona yönelik mali desteğini artırdığını ifade etti.

Pan, ayrıca Çin'in finans kurumları, teknoloji firmaları ve özel sermaye yatırım kuruluşları tarafından bilim-teknoloji inovasyon tahvili ihracını teşvik etmek üzere ülkenin tahvil piyasasında bir "bilim ve teknoloji kurulu" kurulacağını da söyledi.