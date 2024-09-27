Çin, Temiz Enerji ile Küresel İklim Mücadelesine Katkı Sağlıyor

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BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Enerji İdaresi yetkilisi Pan Huimin, Çin yeni enerji sektöründeki kalkınma hamlesi ile küresel iklim değişikliği mücadelesine ve yeşil dönüşüme önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

Çin Ulusal Enerji İdaresi Yeni ve Yenilenebilir Enerji Departmanı Müdür Yardımcısı Pan, söz konusu açıklamayı Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde tüm medyayı kapsayan bir konuşma platformu olan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nın 8. bölümünde yaptı. Söz konusu bölüm Cuma günü yayımlandı.

Pan, Çin'in temiz enerji geliştirmeye yönelik çabaları sayesinde 2023 yılında küresel çapta yaklaşık 3,25 milyar ton karbondioksit emisyonunun azaltıldığını belirtti.

Pan, Çin'in yıllar içinde küresel temiz enerji sanayi zincirine entegre olduğunu ve yüksek kaliteli temiz enerji ürünlerini dünyanın geri kalanıyla paylaştığını ifade etti.

Dünyanın en büyük temiz enerji piyasası ve ekipman üreticisi olan Çin'in, rüzgar ve güneş enerjisi teknolojilerinde sürekli ilerleme kaydettiğini belirten Pan, ülkenin an itibarıyla karasal düşük hızlı rüzgar enerjisi teknolojisinde dünya lideri olduğunu ve açık deniz büyük kapasiteli rüzgar türbini teknolojisinin de küresel olarak ileri bir düzeye ulaştığını vurguladı.

Pan, rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerjinin maliyetinin sürekli gelişen teknolojik inovasyonlar sayesinde son on yılda önemli ölçüde düştüğünü ve bunun da küresel temiz enerji projelerinin geliştirilip inşa edilmesine yönelik maliyetleri etkin şekilde azalttığını söyledi.