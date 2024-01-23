Çin, Terörle Mücadelede Yasal Çerçeve ve Önlemler Belgesi Yayımladı

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, "Terörle Mücadelede Çin'in Yasal Çerçeve ve Önlemleri" başlıklı resmi bir belge yayımladı.

Terörizmin insanlığın ortak düşmanı olduğunu, uluslararası barış ve güvenliğe ciddi tehdit oluşturduğunu, ayrıca tüm ülkeler ve insanlık için zorluk teşkil ettiğini vurgulayan belgede, "Uluslararası toplumun tüm üyeleri terörizmle mücadelede ortak sorumluluğu paylaşmaktadır" ifadesi yer aldı.

Terörizm mağdurlarından biri olan Çin'in uzun zamandır bu ciddi tehditle karşı karşıya olduğuna işaret edilen belgede, Çin'in yasalara dayalı terörle mücadele çabalarına her zaman büyük önem verdiği, uluslararası sözleşme ve anlaşmalar imzalayıp bunlara taraf olduğu ve ceza kanunlarını değiştirip iyileştirerek deneyim kazandığı belirtildi.

Belgeye göre Çin sağlam bir yasal çerçeve oluşturarak; sıkı, tarafsız ve prosedüre dayalı hukuki uygulamaları teşvik ederek, adaletin tarafsız şekilde sağlanmasını ve insan haklarının etkili şekilde korunmasını güvenceye alarak yıllar içinde kendi gerçeklerine uygun, hukuka dayalı bir terörle mücadele politikası benimsedi.

Belgede, "Çin ulusal ve kamusal güvenliği gözetirken, halkın canını ve malını korudu, ayrıca küresel ve bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sundu" ifadesi kullanıldı.