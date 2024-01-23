 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin, Terörle Mücadelede Yasal Çerçeve ve Önlemler Belgesi Yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Terörle Mücadelede Yasal Çerçeve ve Önlemler Belgesi Yayımladı

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, terörizmin insanlığın ortak düşmanı olduğunu vurgulayan ve Çin'in terörle mücadele çabalarını anlatan bir belge yayımladı. Belgede, Çin'in uzun zamandır terörizmle mücadele ettiği ve uluslararası toplumun tüm üyelerinin bu sorumluluğu paylaştığı ifade edildi. Çin, sağlam bir yasal çerçeve oluşturarak adaletin tarafsız şekilde sağlanmasını ve insan haklarının korunmasını güvence altına alarak terörle mücadele politikası benimsediği belirtildi.

Çin, Terörle Mücadelede Yasal Çerçeve ve Önlemler Belgesi Yayımladı
23.01.2024 - 15:05,
Abone Ol

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, "Terörle Mücadelede Çin'in Yasal Çerçeve ve Önlemleri" başlıklı resmi bir belge yayımladı.

Terörizmin insanlığın ortak düşmanı olduğunu, uluslararası barış ve güvenliğe ciddi tehdit oluşturduğunu, ayrıca tüm ülkeler ve insanlık için zorluk teşkil ettiğini vurgulayan belgede, "Uluslararası toplumun tüm üyeleri terörizmle mücadelede ortak sorumluluğu paylaşmaktadır" ifadesi yer aldı.

Terörizm mağdurlarından biri olan Çin'in uzun zamandır bu ciddi tehditle karşı karşıya olduğuna işaret edilen belgede, Çin'in yasalara dayalı terörle mücadele çabalarına her zaman büyük önem verdiği, uluslararası sözleşme ve anlaşmalar imzalayıp bunlara taraf olduğu ve ceza kanunlarını değiştirip iyileştirerek deneyim kazandığı belirtildi.

Belgeye göre Çin sağlam bir yasal çerçeve oluşturarak; sıkı, tarafsız ve prosedüre dayalı hukuki uygulamaları teşvik ederek, adaletin tarafsız şekilde sağlanmasını ve insan haklarının etkili şekilde korunmasını güvenceye alarak yıllar içinde kendi gerçeklerine uygun, hukuka dayalı bir terörle mücadele politikası benimsedi.

Belgede, "Çin ulusal ve kamusal güvenliği gözetirken, halkın canını ve malını korudu, ayrıca küresel ve bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sundu" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Terörle Mücadelede Yasal Çerçeve ve Önlemler Belgesi Yayımladı - Son Dakika


21:12
Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı

Son Dakika
21:12 Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:25:17. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, Terörle Mücadelede Yasal Çerçeve ve Önlemler Belgesi Yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement