Çin Tianlian III-01 Uydusunu Fırlattı
Çin, Tianlian III-01 uydusunu başarılı bir şekilde fırlattı ve planlanan yörüngeye yerleştirdi.
WENCHANG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin perşembe günü Tianlian III-01 uydusunu başarıyla fırlattı.
Uzun Yürüyüş-7A taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 19.50'de Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Sahası'ndan fırlatılan uydu, planlanan yörüngeye başarılı şekilde yerleştirildi.
Kaynak: Xinhua
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