Çin, Tianzhou-7 kargo uzay aracını fırlatma alanına transfer etti

WENCHANG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na transfer edilen Tianzhou-7 kargo uzay aracı ve Uzun Yürüyüş-7 Y8 taşıyıcı roket kombinasyonu, 15 Ocak 2024.

Çin'in Tianzhou-7 kargo uzay aracı ve Uzun Yürüyüş-7 Y8 taşıyıcı roket kombinasyonu Pazartesi günü fırlatma alanına transfer edildi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, kargo uzay aracının yakın gelecekte uygun bir tarihte fırlatılacağını bildirdi.

Ajanstan yapılan yazılı açıklamada, Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndaki tesis ve ekipmanların tamamının iyi durumda olduğu ve fırlatma öncesi fonksiyon kontrolleri ile ortak testlerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi. (Fotoğraf: Huang Guochang/Xinhua)