Çin Ticaret Bakanlığı, AB'nin elektrikli araçlara yönelik gümrük vergileri konusunda istişarede bulunmadığı iddialarını reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Ticaret Bakanlığı, AB'nin elektrikli araçlara yönelik gümrük vergileri konusunda istişarede bulunmadığı iddialarını reddetti

Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Beijing Büyükelçisi Jorge Toledo Albinana'nın, Çin'in elektrikli araçlara yönelik gümrük vergileri konusunda istişarede bulunmadığına ilişkin açıklamalarının gerçeklerle tutarsız olduğunu belirtti. Bakanlık sözcüsü, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, Çin'in itirazlarını dile getirdiğini vurguladı. Çin, AB ile ortak çaba sarf etmeyi ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşmayı beklemektedir.

09.07.2024 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Beijing Büyükelçisi Jorge Toledo Albinana'nın, AB'nin aylar boyunca görüşmek için çabalamasına rağmen Çin'in yakın zamana kadar elektrikli araçlara yönelik gümrük vergileri konusunda istişarede bulunmadığına ilişkin açıklamalarının "gerçeklerle ciddi anlamda tutarsız olduğunu" belirtti.

Bakanlık sözcüsü, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Albinana'nın sözlerine ilişkin soru üzerine, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, Çin'in ikili ve çok taraflı platformlarda güçlü itirazlarını dile getirdiğini vurguladı.

Sözcü, son aylarda üst düzey liderler arasında ve bakanlık düzeyinde yüz yüze toplantılar ve yazışmalar aracılığıyla meseleye ilişkin ikili görüşmeler yapıldığını hatırlattı.

"Çin azami samimiyet gösterdi" diyen sözcü, Çin'in AB'den ortak çaba sarf etmesini, samimiyet göstermesini, istişare sürecini ilerletmesini ve mümkün olan en kısa sürede karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme ulaşmasını beklediğini söyledi.

Ticari korumacı önlemlerin, küresel yeşil endüstrilerin gelişimine ve otomotiv endüstrisindeki işbirliğine zarar verdiğine inandıklarını belirten sözcü, ekonomide yeşil dönüşümü teşvik etmek üzere tüm ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Çin'in ticari konuları siyasallaştıran veya silah olarak kullanan her türlü tek taraflı ve korumacı uygulamaya kesinlikle karşı olduğunu söyleyen sözcü, kuralları kötüye kullanan ve Çin'i baskılayan her türlü eyleme karşı ülkesinin kendi çıkarlarını korumak için gereken tüm tedbirleri alacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği, Sözcü, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ticaret Bakanlığı, AB'nin elektrikli araçlara yönelik gümrük vergileri konusunda istişarede bulunmadığı iddialarını reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:26 Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 14:55:35. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Ticaret Bakanlığı, AB'nin elektrikli araçlara yönelik gümrük vergileri konusunda istişarede bulunmadığı iddialarını reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement