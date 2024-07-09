Çin Ticaret Bakanlığı, AB'nin elektrikli araçlara yönelik gümrük vergileri konusunda istişarede bulunmadığı iddialarını reddetti

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BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Beijing Büyükelçisi Jorge Toledo Albinana'nın, AB'nin aylar boyunca görüşmek için çabalamasına rağmen Çin'in yakın zamana kadar elektrikli araçlara yönelik gümrük vergileri konusunda istişarede bulunmadığına ilişkin açıklamalarının "gerçeklerle ciddi anlamda tutarsız olduğunu" belirtti.

Bakanlık sözcüsü, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Albinana'nın sözlerine ilişkin soru üzerine, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, Çin'in ikili ve çok taraflı platformlarda güçlü itirazlarını dile getirdiğini vurguladı.

Sözcü, son aylarda üst düzey liderler arasında ve bakanlık düzeyinde yüz yüze toplantılar ve yazışmalar aracılığıyla meseleye ilişkin ikili görüşmeler yapıldığını hatırlattı.

"Çin azami samimiyet gösterdi" diyen sözcü, Çin'in AB'den ortak çaba sarf etmesini, samimiyet göstermesini, istişare sürecini ilerletmesini ve mümkün olan en kısa sürede karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme ulaşmasını beklediğini söyledi.

Ticari korumacı önlemlerin, küresel yeşil endüstrilerin gelişimine ve otomotiv endüstrisindeki işbirliğine zarar verdiğine inandıklarını belirten sözcü, ekonomide yeşil dönüşümü teşvik etmek üzere tüm ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Çin'in ticari konuları siyasallaştıran veya silah olarak kullanan her türlü tek taraflı ve korumacı uygulamaya kesinlikle karşı olduğunu söyleyen sözcü, kuralları kötüye kullanan ve Çin'i baskılayan her türlü eyleme karşı ülkesinin kendi çıkarlarını korumak için gereken tüm tedbirleri alacağı uyarısında bulundu.