Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin 37 Çinli şirketi ihracat kontrol listesine eklemesine karşı çıkıyor - Son Dakika
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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin 37 Çinli şirketi ihracat kontrol listesine eklemesine karşı çıkıyor

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD Ticaret Bakanlığı'nın 37 Çinli şirketi ihracat kontrol varlık listesine ekleme kararına kesinlikle karşı olduklarını belirtti. Sözcü, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını genişlettiğini ve ihracat kontrol önlemlerini kötüye kullandığını ifade etti. Çinli işletmelerin meşru hak ve menfaatlerini korumak için gerekli tedbirleri alacaklarını vurguladı.

10.05.2024 17:09
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BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD Ticaret Bakanlığı'nın 37 Çinli şirketi ihracat kontrol varlık listesine ekleme kararına kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Sözcü, Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in ABD'nin sözde askeri ve Rus müdahalesi bahanelerine dayanan son eylemini not ettiğini ifade etti.

ABD'nin uzun süredir ulusal güvenlik kavramını genişlettiğine işaret eden sözcü, bu çerçevede ihracat kontrol önlemlerini kötüye kullandığını ve diğer ülkelerin şirketlerini sık sık yaptırıma tabi tutarak baskı altına aldığını hatırlattı.

Sözcü, bu tür eylemlerin söz konusu işletmelerin meşru hak ve menfaatlerine ciddi zarar verdiğini, küresel tedarik zincirinin istikrarını baltaladığını ve küresel ekonomik toparlanma ve kalkınmayı engellediğini söyledi.

ABD'den yanlış eylemlerine derhal son vermesini isteyen sözcü, Çinli işletmelerin meşru hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumak için gerekli tüm tedbirleri alacakları konusunda uyardı.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin 37 Çinli şirketi ihracat kontrol listesine eklemesine karşı çıkıyor - Son Dakika
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