Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin yarı iletken sektörüne yönelik baskılarına direnme çağrısı yaptı

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BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ilgili ülkelere yarı iletken sektöründe ABD'nin ekonomik baskılarına direnme çağrısı yaptı.

Sözcü, söz konusu açıklamayı Cuma günü ABD'nin Japonya ve Hollanda gibi ülkelerin işletmelerine Çin'le olan çip ticaretlerini daha fazla kısıtlamaları için daha sert önlemler uygulamayı değerlendirdiği yönündeki haberlerin sorulması üzerine yaptı.

Sözcü, ilgili ülkelerin piyasa ilkelerine ve sözleşmelerin ruhuna riayet etmesini, ABD'nin ekonomik baskılarına direnmesini ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumak üzere birlikte çalışmasını umduklarını belirtti.

Sözcü, yarı iletken sektörünün yıllar süren büyüme sonucu son derece küreselleşmiş bir sektör olduğunu ve bunun, piyasa yasalarının ve işletmelerinin yaptığı tercihlerin sonucu olduğunu ifade etti.

Sözcü, uzun yıllardır ABD'nin düzenli şekilde ulusal güvenlik kavramını aşırı genişlettiğini, ihracat kontrolü önlemlerini kötüye kullandığını, küresel yarı iletken piyasasını kasıtlı şekilde böldüğünü ve başka ülkelerin işletmeleri arasındaki normal ekonomik ve ticaret ilişkilerine sebepsiz yere müdahale ettiğini vurguladı.

Sözcü, serbest ticaret ve çok taraflı ticaret kurallarının ilkelerinden ciddi şekilde sapan ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını bozan bu tür uygulamaları her zaman kararlı şekilde karşı çıktıklarını söyledi.