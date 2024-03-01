Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'yi otomobil sektöründe adil rekabet koşulları yaratmaya çağırdı

Güncel

BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin yapımı otomobillerin ithalatının engellenmesi için yapılan çağrının ardından, ABD'nin otomobil sektöründe adil rekabet koşulları yaratması ve piyasa dışı politika ve uygulamalarını düzeltmesi gerektiğini söyledi.

Amerikan İmalat İttifakı, düşük maliyetli Çin yapımı otomobillerin Meksika'dan ithalatının engellenmesi için kısa süre önce ABD hükümetini önlem almaya çağırmıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Perşembe günkü basın toplantısında konuya ilişkin açıklamasında, ABD tarafının piyasa ekonomisine ve adil rekabet ilkelerine saygı göstermesini beklediklerini belirtti.

He, "Çin yapımı otomobiller sadece düşük fiyat ve indirimlerden dolayı değil, sert piyasa rekabetinde ortaya koyduğu teknolojik inovasyon ve mükemmel kalite nedeniyle de tüm dünyada oldukça popüler" dedi.

ABD'nin son yıllarda tarifeler, hükümet alımlarına katılımın kısıtlanması ve ayrımcı sübvansiyon politikaları biçiminde sayısız engeller çıkararak Çin yapımı otomobillerin ABD pazarına girişini ciddi şekilde engellediğini kaydeden He, "Çin ise bunun aksine kapılarını her zaman küresel otomobil şirketlerine açtı ve ABD'li otomobil şirketleri Çin'in büyük pazarının getirilerinden sonuna kadar yararlandı" dedi.

Sözcü, "Hatta ABD'li otomobil markalarının Çin'deki satışları, Çinli markaların ABD'deki satışlarından çok daha fazla" diye konuştu.

Sözcü, ABD'nin ticari korumacılığı, ekonomik ve ticari konuları siyasallaştırması ve ticari engeller getirmesinin adil rekabete zarar verdiğini ve uzun vadede kendi otomobil sektörünün gelişimini de aksatacağını sözlerine ekledi.