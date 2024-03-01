BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin yapımı otomobillerin ithalatının engellenmesi için yapılan çağrının ardından, ABD'nin otomobil sektöründe adil rekabet koşulları yaratması ve piyasa dışı politika ve uygulamalarını düzeltmesi gerektiğini söyledi.
Amerikan İmalat İttifakı, düşük maliyetli Çin yapımı otomobillerin Meksika'dan ithalatının engellenmesi için kısa süre önce ABD hükümetini önlem almaya çağırmıştı.
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Perşembe günkü basın toplantısında konuya ilişkin açıklamasında, ABD tarafının piyasa ekonomisine ve adil rekabet ilkelerine saygı göstermesini beklediklerini belirtti.
He, "Çin yapımı otomobiller sadece düşük fiyat ve indirimlerden dolayı değil, sert piyasa rekabetinde ortaya koyduğu teknolojik inovasyon ve mükemmel kalite nedeniyle de tüm dünyada oldukça popüler" dedi.
ABD'nin son yıllarda tarifeler, hükümet alımlarına katılımın kısıtlanması ve ayrımcı sübvansiyon politikaları biçiminde sayısız engeller çıkararak Çin yapımı otomobillerin ABD pazarına girişini ciddi şekilde engellediğini kaydeden He, "Çin ise bunun aksine kapılarını her zaman küresel otomobil şirketlerine açtı ve ABD'li otomobil şirketleri Çin'in büyük pazarının getirilerinden sonuna kadar yararlandı" dedi.
Sözcü, "Hatta ABD'li otomobil markalarının Çin'deki satışları, Çinli markaların ABD'deki satışlarından çok daha fazla" diye konuştu.
Sözcü, ABD'nin ticari korumacılığı, ekonomik ve ticari konuları siyasallaştırması ve ticari engeller getirmesinin adil rekabete zarar verdiğini ve uzun vadede kendi otomobil sektörünün gelişimini de aksatacağını sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'yi otomobil sektöründe adil rekabet koşulları yaratmaya çağırdı - Son Dakika
İstanbul'un sabah trafiğinden kaçmak isteyen sürücüler, kaldırımlarda seyretmeye başladı. Sancaktepe'den gelen bir görüntüde sürücü kaldırımda yürüyen öğrencilerden korna çalarak yol istedi. Otomobil sürücüsü ve bir motosikletli, yayaların şaşkın bakışları arasında kaldırımda ilerleyerek gözden kayboldu.
1930'lu yılların Türkiye'sine ışık tutmayı hedefleyen ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak çekilecek Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kadrosu netleşmeye başladı. Ertan Saban, Birce Akalay ve Salih Bademci'nin yer alacağı filme son olarak Melis Sezen dahil oldu.
Vatandaşlar küresel kriz nedeniyle her gün artmaya devam eden kırmızı et fiyatlarından dert yanarken, bazı satıcıların kırmızı ete marinasyon makinesiyle su enjekte ederek 1 kilo olan eti 2 kiloya kadar çıkarttıkları tespit edildi. İstanbul'un yüzde 70'inin bunu yaptığını iddia eden bir kasap, "Milletin doğmamış çocuğunun hakkını yiyorlar. Ben kimseyi karalamak istemiyorum ama gerçekten yapıyorlar" dedi.
Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'na ilişkin davanın ilk duruşması dün Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada müşteki avukatları, kolonları kestikleri öne sürülen sanıkların avukatlığını yapan Ersan Şen'e "Bunlar soru değil yorum. Burası televizyon programı değil Ersan Şen. Duruşma salonundasınız, moderatör eşliğinde yapılan bir tartışma programında değilsiniz" diyerek tepki gösterdi.
2024 yılında asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak belirlenmesinin ardından, çalışanlar zamlı maaşlarını almadan pek çok üründe fiyat artışı yaşandı. Yıl içinde ek zam yapılmayacağı kararlaştırılırken, yerel seçim sürecinde asgari ücretlilere yeni bir zam yapılması ihtimali kulis bilgisi olarak dolaşıyor. Ayrıntılar geliyor...
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda karşılaşan akraba iki muhtar adayı arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adaylık nedeniyle aralarında husumet oluşan aile bireylerinin takı töreni sırasında yaşadıkları yumruklu kavgada bazı davetliler baygınlık geçirirken, arbede polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.
İnegöl Nüfus Müdürlüğü'nün iki gişesinde, memurlar ile vatandaşlar arasındaki cama boş kağıtların yapıştırıldığı ortaya çıktı. Memurların vatandaşların "yüzünü görmemek" için böyle bir uygulama yaptığı iddia edildi.
Sağlık sorunları nedeniyle Survivor All Star'a veda eden ve yarışmadan sonra yoğun bakımda tedavi görmeye başlayan Turabi Çamkıran, Dominik'te olduğu yönündeki söylentilere isyan etti. Bir Latin ülkesinde tedavi gördüğünü söyleyen Turabi, "Sağlığımla savaşıyorum. Aynı zamanda müzik sektörüne girdim şarkım geliyor" dedi.
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilip Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından dikkat çeken bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun evine doğru giderken trafikte bir tartışma yaşadığı ve tartıştığı kişinin "Sen Milli Takım oyuncususun" diye bağırdığı görüntüler internete düştü. Sarı-kırmızılı ekipten alınan bilgiye göre tartışmanın maçla bir ilgisinin bulunmadığı öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?