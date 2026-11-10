Çin Ticaret Bakanlığı, Hanwha Ocean'a yönelik önlemleri 2 ay daha askıya aldı

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Güney Kore merkezli Hanwha Ocean şirketinin ABD ile bağlantılı beş iştirakine uygulanan karşı önlemleri salı gününden itibaren iki ay daha askıya alacaklarını duyurdu.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada, kararın Çin ile ABD arasında yürütülen ekonomi ve ticaret istişarelerinde varılan mutabakatın hayata geçirilmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Çin'in 14 Ekim 2025'te uygulamaya koyduğu karşı önlemler, 10 Kasım 2025'ten itibaren bir yıl süreyle askıya alınmıştı.

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu şirketlerin Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC ve HS USA Holdings Corp. olduğunu ifade etmişti.