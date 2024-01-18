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Çin, Tiengong Uzay İstasyonu'na 6'ncı ikmal seferini tamamladı - Son Dakika
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Çin, Tiengong Uzay İstasyonu'na 6'ncı ikmal seferini tamamladı

Çin, Tiengong Uzay İstasyonu'na 6. ikmal seferini tamamladı. Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansı, Tiencou-7 kargo mekiğinin istasyona demirlediğini açıkladı. Mekik, taykonotların ikmal malzemelerini transfer etmesi için kullanılacak. Bu ikmal seferi, 2023'te gönderilecek taykonot ekibinin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Çin, daha önce de 5 ikmal seferi gerçekleştirmişti.

Çin, Tiengong Uzay İstasyonu\'na 6\'ncı ikmal seferini tamamladı
18.01.2024 - 03:46,
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Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (gök sarayı) Uzay İstasyonu'na 6'ncı ikmal seferini tamamladı.

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, "Tiencou-7" kargo mekiğinin, uzay istasyonun çekirdek modülünün arka iskelesine demirlediği bildirildi.

Açıklamada istasyonundaki taykonotların mekiğe girerek ikmal malzemelerini planlanan şekilde transfer edeceği belirtildi.

Mekik, dün gece saatlerinde Long March 7 Y8 roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmıştı.

İkmal seferi, Ekim 2023'te uzay istasyonuna gönderilen taykonot ekibinin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Kargo mekiği, 260 parçadan oluşan 5,6 ton ağırlığında yük taşıyor.

Çin, uzay istasyonuna daha önce 2021'de "Tiencou-2" ve "Tiencou-3", 2022'de "Tiencou-4" ve "Tiencou-5", 2023'te "Tiencou-6" ikmal seferleri gerçekleştirmişti.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu kurdu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan Tiengong Uzay İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) çekirdek modülü 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (gökleri aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (gökleri düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanırken istasyon "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Üç kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (kutsal gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (gök gemisi) mekikleriyle ikmal malzemeleri taşınıyor.

Kaynak: AA
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