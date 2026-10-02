Çin topluluğuyla bağları simgeleyen kemerli kapı Madrid Usera'da açıldı

Çin topluluğuyla bağları simgeleyen kemerli kapı Madrid Usera'da açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İspanya'nın başkenti Madrid'in Usera bölgesinde bulunan Çin tarzı kemerli kapının açılış töreni 1 Ekim 2026'da yapıldı. Üzerinde iki ejderha ve kentin simgesi ayı figürleri bulunan kapı, semtin kültürel çeşitliliğini ve Çin topluluğu ile olan bağlarını simgeliyor.
MADRİD, 2 Ekim (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'de Usera bölgesinde bulunan Çin tarzı kemerli kapının açılış töreni, 1 Ekim 2026.
Üzerinde iki ejderha ve kentin simgesi olan ayı figürleri bulunan Çin tarzı kemerli kapının açılışı perşembe günü yapıldı. Kemerli kapı, semtin kültürel çeşitliliği ve Çin topluluğu ile olan bağlarını simgeliyor. (Fotoğraf: Cheng Min/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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