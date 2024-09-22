Çin-Türkiye İşbirliği Forumu İstanbul'da - Son Dakika
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Çin-Türkiye İşbirliği Forumu İstanbul'da

Çin ve Türkiye, iletişim forumunda işbirliğini artırma yollarını tartıştı.

22.09.2024 10:22
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İSTANBUL, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Türkiye, stratejik ortaklıklarını güçlendirme çerçevesinde İstanbul'da düzenlenen 5. Çin-Türkiye İletişim Forumu'nda işbirliğini artırmanın yollarını aradı.

Çeşitli sektörlerden yaklaşık 100 katılımcıyla Cuma günü düzenlenen forum, yeni fırsatlar yaratmak üzere reform ve dışa açılma politikalarına odaklandı.

Çin Uluslararası İletişim Grubu Direktör Yardımcısı Liu Dawei, "Küresel Güney" ülkelerinden olan Türkiye ve Çin'in ortak kültürel mirası ve kalkınma hedeflerine dikkat çekti.

Liu, "Kültürel etkileşim yoluyla Çin-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye kararlıyız" dedi.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, dışa açılım politikasını daha fazla genişletme konusunda güçlü ve tutarlı bir istek sergilediklerini belirtti. "Bu, Türkiye için yeni fırsatlar yaratacak" diyen Liu, Çin'in siyasi güveni güçlendirip işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu vurguladı.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise Türkiye'nin Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan stratejik konumuna vurgu yaptı. Boyraz, "Türkiye ve Çin, ticaret, kültür ve teknoloji alanlarında birlikte çalışacak ve işbirliğini derinleştirecektir" ifadelerini kullandı.

Turkuvaz Medya Grubu Marka ve Pazarlama Başkanı Sinan Köksal da forumun, karşılıklı anlayışın geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti. Köksal, Türkiye'nin Orta Koridor Projesi ile Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi arasındaki potansiyel sinerjilerin altını çizdi.

Foruma katılan uzmanlar, modernleşme deneyimlerinin paylaşılmasının ve çeşitli alanlarda diyaloğun teşvik edilmesinin önemi konusunda uzlaştı.

Forumda yönetişim ve işbirliği üzerine Çince eserlerin yer aldığı bir kitap sergisi de düzenlendi.

Forumu Çin Uluslararası İletişim Grubu, Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu ve Turkuvaz Medya Grubu ortaklaşa düzenledi.

Kaynak: Xinhua

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