Çin, üçüncü uçak gemisi Fujian'ın takip testlerini gerçekleştirecek

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BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) - Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin'in üçüncü uçak gemisi Fujian'ın takip testlerinin belirlenen planlara göre gerçekleştireceğini söyledi.

Zhang, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Fujian'ın kısa süre önce tamamlanan ilk deniz testlerinde beklenen sonuçlara ulaştığını belirtti.

Zhang, olağan gemi inşa prosedürü kapsamında gerçekleştirilen deniz testlerinin, hiçbir hedef, bölge veya ülkeye yönelik olmadığını kaydetti.

Çin'in barışçıl kalkınma yoluna bağlı kaldığını ve kendini korumaya yönelik ulusal savunma politikası izlediğini hatırlatan Zhang, Çin'in bağımsız uçak gemisi araştırma ve inşa çabalarının, ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumak için gerekli olduğunu ifade etti.