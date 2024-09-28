Çin, Ukrayna'da Barışça Çözüm İçin Tarafsız Durdu

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in Ukrayna meselesinde sürekli olarak tarafsız ve adil bir tutum sergilediğini, barış görüşmelerini ısrarla savunduğunu ve kararlı bir şekilde barıştan yana olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Cuma günü Ukrayna kriziyle ilgili yeni kurulan "Barış Dostları" platformunun bakanlar düzeyindeki toplantısına ev sahipliği yaptığı sırada bu açıklamayı yaptı.

Ukrayna krizinin üçüncü yılına girdiğine dikkat çeken Wang, çatışmaların yayılmaya devam ettiğini, yayılma riskinin arttığını ve yaşanan gelişmelerin endişe verici olduğunu ifade etti.

Barış ve savaş arasındaki seçimde dünyanın kararlı bir şekilde barışı tercih etmesi gerektiğini vurgulayan Wang, uluslararası toplumun kararlı şekilde barıştan yana durması, barış için koşullar yaratması ve bu umudu beslemek adına çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Uzlaşma ve düşmanlık arasındaki seçimde dünyanın kararlılıkla uzlaşmayı tercih etmesi gerektiğini belirten Wang, diyalog ve çatışma arasında da kararlılıkla diyaloğu seçmesi gerektiğini vurguladı.

Wang, ilgili tarafların uygun zamanda barış görüşmelerini yeniden başlatması temennisinde bulundu.

Ukrayna krizine ilişkin kurulan "Barış Dostları" platformunun, çatışmada taraf tutma, blok çatışmasını teşvik etme veya mevcut platformların yerini alma amacı taşımadığını belirten Wang, Birleşmiş Milletler'e güvenilmesi gerektiğini ve "Küresel Güney"den daha fazla ülkenin bir araya gelerek daha objektif, dengeli ve rasyonel seslerin yükseltilmesi çağrısında bulundu.