Çin, Ukrayna Krizi İçin Barışçıl Çözüm İstiyor

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BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ilgili tarafların Ukrayna krizine birbirlerinin endişelerini dikkate alan sürdürülebilir ve kalıcı bir çözüm bulmasını umduklarını söyledi.

Pazartesi günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin geçtiğimiz cuma günkü görüşmesinin hararetli bir tartışmaya dönüşmesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Lin, Ukrayna krizinin siyasi çözümü ve barışın gerçekleşmesi için yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini belirtti.

Bazı yorumcuların belirttiği üzere Çin'in Ukrayna'ya barış gücü askerleri gönderip göndermeyeceği sorusuna yanıt veren Lin, Ukrayna krizini başlatanın Çin olmadığını ve Çin'in bu krize taraf olmadığını ifade etti.

"Krizin barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasına olanak sağlayan tüm çabaları destekliyoruz" diyen Lin, ilgili tarafların, birbirlerinin endişelerini dikkate alan sürdürülebilir ve kalıcı bir çözüm bulmasını temenni ettiklerini söyledi.