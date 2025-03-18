Çin, Ukrayna'ya Dört Parti İnsani Yardım Gönderdi - Son Dakika
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Çin, Ukrayna'ya Dört Parti İnsani Yardım Gönderdi

Çin, Ukrayna krizinde insani yardımlarını sürdürdüğünü ve savaş sonrası destek vereceğini açıkladı.

18.03.2025 17:41
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BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Sözcüsü Li Ming, Ukrayna krizinin patlak vermesinden bu yana Ukrayna'ya dört parti insani yardım gönderdiklerini söyledi.

Li, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin şubat ayındaki bir basın toplantısında barışın yeniden tesisi ve yeniden yapılanma konusunda Çin'den yardım bekledikleri şeklinde ifadelerde bulunması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, dünya barış ve istikrarı için pozitif bir güç ve küresel eşitlik ve adalet için ilerici bir güç olmaya devam edeceklerini söyledi.

Li, "İlgili tarafların istekleri doğrultusunda kapasitemiz dahilinde yardımları sürdürmeye hazırız. Buna elbette savaş sonrası yeniden yapılanma da dahildir" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Ukrayna'ya Dört Parti İnsani Yardım Gönderdi - Son Dakika

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