Çin Ulaştırma Sektöründeki Sabit Varlık Yatırımları Yüksek Seviyede

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BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımlarının 2024 yılının ilk çeyreğinde yüksek seviyede seyrettiği açıklandı.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir yetkili, sektördeki toplam sabit varlık yatırımının bu dönemde 712,5 milyar yuana (yaklaşık 100,3 milyar ABD doları) ulaştığını belirtti.

14. Beş Yıllık Plan (2021-2025) döneminde Çin için 102 kilit önemde proje planlanırken, ulaşımla ilgili ise 260'tan fazla proje halen devam ediyor ya da tamamlandı. Bu projelerin toplam yatırım değeri 1,3 trilyon yuan.

Bakanlık yetkilisine göre ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımları, ülkenin ekonomik toparlanması için güçlü bir güvence sunuyor.