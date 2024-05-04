Çin Ulaştırma Sektöründeki Sabit Varlık Yatırımları Yüksek Seviyede - Son Dakika
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Çin Ulaştırma Sektöründeki Sabit Varlık Yatırımları Yüksek Seviyede

Çin'in ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımları, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüksek seviyede seyretti. Çin Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu dönemde sektöre toplamda 712,5 milyar yuanlık yatırım yapıldı. 14. Beş Yıllık Plan döneminde ise ulaşımla ilgili 260'tan fazla proje devam ediyor ya da tamamlandı ve bu projelerin toplam yatırım değeri 1,3 trilyon yuanı buluyor. Ulaştırma sektöründeki yatırımlar, ülkenin ekonomik toparlanması için önemli bir güvence sağlıyor.

04.05.2024 12:27
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BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımlarının 2024 yılının ilk çeyreğinde yüksek seviyede seyrettiği açıklandı.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir yetkili, sektördeki toplam sabit varlık yatırımının bu dönemde 712,5 milyar yuana (yaklaşık 100,3 milyar ABD doları) ulaştığını belirtti.

14. Beş Yıllık Plan (2021-2025) döneminde Çin için 102 kilit önemde proje planlanırken, ulaşımla ilgili ise 260'tan fazla proje halen devam ediyor ya da tamamlandı. Bu projelerin toplam yatırım değeri 1,3 trilyon yuan.

Bakanlık yetkilisine göre ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımları, ülkenin ekonomik toparlanması için güçlü bir güvence sunuyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Ulaştırma Sektöründeki Sabit Varlık Yatırımları Yüksek Seviyede - Son Dakika

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