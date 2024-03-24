Çin Ulusal Petrol Şirketi, Tarim Petrol Sahası\'ndan 350 milyar metreküp doğalgaz tedarik etti

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URUMQİ, 24 Mart (Xinhua) -- Çin'in önde gelen petrol ve doğalgaz üreticisi Çin Ulusal Petrol Şirketi'ne ait Tarim Petrol Sahası, Eylül 2004'ten Cuma günü saat 08.00'e kadar olan dönem içinde, Batı'dan Doğu'ya doğalgaz boru hatları aracılığıyla Çin'in orta ve doğu bölgelerine 350 milyar metreküp doğalgaz tedarik etti.

Petrol sahasına göre çıkarılan doğalgaz hacmi, standart kömür kullanımının 466 milyon ton ve karbondioksit emisyonlarının 757 milyon ton azaltılmasına yardımcı oldu.

İstatistiklere göre petrol sahasından çıkarılan doğalgaz, Çin'deki 15 eyalet düzeyindeki bölgede 120'den fazla kentte kullanılıyor.

Tarim Havzası'nda yer alan Tarim Petrol Sahası, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan önemli bir petrol havzası.