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Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda İnsansız Ekipmanlar İçin İkinci Sergi Alanı Açılacak - Son Dakika
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Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda İnsansız Ekipmanlar İçin İkinci Sergi Alanı Açılacak

Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı\'nda İnsansız Ekipmanlar İçin İkinci Sergi Alanı Açılacak

Çin'in Guangdong eyaletinde düzenlenecek olan 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda insansız hava araçları ve gemiler gibi insansız ekipmanların sergileneceği ikinci bir sergi alanı oluşturulacak. Fuar, havacılık ve uzay teknoloji ve ekipmanlarının sergilendiği önemli bir etkinlik olup ticari işbirliğini teşvik etmek için bir platform görevi görmektedir.

01.02.2024 16:09
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GUANGZHOU, 1 Şubat (Xinhua) -- Airshow China diye de bilinen 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda insansız hava araçları ve gemiler gibi insansız ekipmanların sergilenmesi için "ikinci bir sergi alanı" bulunacak.

İki yılda bir düzenlenen havacılık fuarı bu yıl Kasım ayında gerçekleştirilecek. Fuara ev sahipliği yapacak olan Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kenti, fuar için kentteki Lianzhou havalimanında ve yakınındaki su kanalında ikinci bir sergi alanı inşa etmeyi planlıyor.

Kent, Zhuhai havalimanının genişletilip yenilenmesi ve otel odası sayısının artırılması gibi fuarı destekleyici başka projeler de gerçekleştirecek.

İlk kez 1996 yılında düzenlenen Airshow China, yurtiçi ve yurtdışındaki ileri havacılık ve uzay teknoloji ve ekipmanlarının sergilenmesine yönelik önemli bir etkinlik haline geldi. Fuar, havacılık ve uzay teknoloji ve ekipmanlarında ticari işbirliğinin teşvik edilmesi için de önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda İnsansız Ekipmanlar İçin İkinci Sergi Alanı Açılacak - Son Dakika
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