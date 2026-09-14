Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'na 420 bin ziyaretçi akın etti - Son Dakika
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Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'na 420 bin ziyaretçi akın etti

Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı\'na 420 bin ziyaretçi akın etti
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Çin'in başkenti Beijing'de 9-13 Eylül tarihlerinde düzenlenen 2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, hizmet sektöründe işbirliğinin güçlendirilmesi konusundaki uzlaşıyı sağlamlaştırdı. Fuarı pazar günü öğle saatleri itibarıyla geçen yıla göre yüzde 36,6 artışla yaklaşık 420.

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- 2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, hizmet sektöründe işbirliğinin güçlendirilmesi konusundaki uzlaşıyı sağlamlaştırdı. Fuar, Çin'in başkenti Beijing'de 9-13 Eylül tarihlerinde düzenlendi.

Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi Zhu Guangyao, fuarın kapanışında düzenlenen basın toplantısında, fuar kapsamında yaklaşık 100 konferans ve forumun yanı sıra eşleştirme ve tanıtım amaçlı 100'den fazla etkinliğin düzenlendiğini belirterek, fuardan verimli sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Zhu, başarılı geçen etkinlikle dünyaya Çin'in yüksek standartlı dışa açılımını kararlılıkla genişleteceği ve yüksek kaliteli kalkınmasını teşvik edeceği konusunda net bir mesaj verildiğini ifade etti.

Beijing Belediye Ticaret Bürosu Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Lu Huiling ise kaynak eşleştirme, etkileşim ve işbirliğini etkin şekilde destekleyen fuar çerçevesinde yedi kategoride 1.200'den fazla sonuç elde edildiğini belirtti. Lu, bu çerçevede fuarda onur konuğu ülke olan Norveç ile Çinli işletme ve kurumlar arasında altı işbirliği anlaşması imzalandığını vurguladı.

Fuara bu yıl gösterilen ilginin arttığına dikkat çeken Lu, fuarın düzenlendiği Shougang Park'ın daha fazla ziyaretçi çektiğini dile getirdi. Lu, fuarı pazar günü öğle saatleri itibarıyla geçen yıla göre yüzde 36,6 artışla yaklaşık 420.000 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Bu yıl "Küresel Hizmetler, Ortak Refah" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Fortune Global 500 listesinde yer alan 470'den fazla şirket ve sektörün önde gelen işletmelerinin de aralarında bulunduğu 1.800'den fazla işletme stant açtı. Stantlarda, bilgi ve iletişim, finansal teknoloji, dijital ve akıllı sağlık hizmetleri, akıllı eğitim, enerji tasarrufu ve çevrenin korunması gibi hizmet ticaretindeki yeni teknolojiler, çözümler ve başarılar sergilendi.

Afrika Birliği'nin dönem başkanı olan Burundi'nin Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye de dünyanın en büyük hizmet ticareti platformlarından biri olan fuarın, açıklık, işbirliği ve ortak kalkınma vizyonunu somutlaştırdığını söyledi. Ndayishimiye, hükümetleri, uluslararası kuruluşları ve yatırımcıları bir araya getiren fuarın, etkileşim, deneyim paylaşımı ve yeni fırsatların yaratılması için eşsiz fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Pekin, Pazar, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'na 420 bin ziyaretçi akın etti - Son Dakika

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