Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı Açıldı

Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı Açıldı
25.06.2026 17:24
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Beijing'de düzenlenen fuara Avustralya ve Fransa ile İtalya'nın bölgeleri onur konuğu olarak katılıyor.

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- 4. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı, "Ortak Bir Gelecek İçin Dünyayı Birleştirmek" temasıyla Çin'in başkenti Beijing'de düzenleniyor. Anhui ve Hainan'nın onur konuğu eyaletler olarak yer aldığı fuara, Avustralya da ilk kez ulusal düzeyde onur konuğu olarak katılıyor. Ayrıca Fransa'nın Auvergne-Rhone-Alpes bölgesi ve İtalya'nın Liguria bölgesinin de ilk yabancı onur konuğu bölgeler olarak yer aldığı fuar 26 Haziran tarihine kadar açık kalacak.

Kaynak: Xinhua

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