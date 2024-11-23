Çin Uzaktan Algılama Platformu Kurdu - Son Dakika
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Çin Uzaktan Algılama Platformu Kurdu

Çin Uzaktan Algılama Platformu Kurdu

Çin, GEOVIS Bulut Açık Platformu ile uzaktan algılama verilerini halkın kullanımına sundu.

23.11.2024 15:29
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BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin, uzaktan algılama verileri de dahil olmak üzere bir dizi havacılık ve uzay bilgi uygulama hizmetini halkın kullanımına açmak amacıyla açık bulut platformunu uygulamaya soktu.

Cuma günü açılan GEOVIS Bulut Açık Platformu'nun akıllı tarım, çevre koruma, şehir planlaması, trafik izleme ve doğal afet uyarıları gibi alanlarda destek sağlaması bekleniyor.

Kullanıcıların havacılık ve uzay bilgi hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak şekilde tasarlanan platformda bitki örtüsü ekolojisi, su kaynakları, toprak ve atmosfer gibi temel parametreler için yaygın uzaktan algılama ürünleri de sunuluyor.

Çin, son yıllarda yörüngeye daha fazla uydu yerleştirerek yüksek çözünürlüklü Dünya gözlem sistemlerinde sürekli ilerleme kaydetti. Ülkenin uzaktan algılama veri toplama kapasitesi ve mevcut kaynakları da büyük ölçüde geliştirildi.

Uzaktan algılama uydu teknolojisi, uzayı ve zamanı kapsama ve yüksek hassasiyetli bilgi elde etme konusundaki benzersiz yeteneği sayesinde birçok sektöre güç katıyor.

Kara, meteoroloji ve deniz uydularından oluşan bir Dünya gözlem sisteminin kurulmasıyla, Çin'in uzaktan algılama uyduları nicelik ve nitelik açısından küresel olarak ileri bir seviyeye ulaşmış durumda.

2022 yılı sonu itibarıyla Çin'in yörüngede faaliyet gösteren 294 sivil uzaktan algılama uydusu bulunuyor. Bunların 189'u ticari uydu olup, toplamın yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor. Ticari uzaktan algılama uyduları, Çin'in sivil uzaktan algılama uydularının ana bileşeni konumunda bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

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