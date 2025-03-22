Çin Uzay İstasyonu\'nda Üçüncü Uzay Yürüyüşü Başarıyla Gerçekleştirildi

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin'in yörüngedeki uzay istasyonunda bulunan Shenzhou-19 mürettebatı, üçüncü araç dışı faaliyetlerini cuma günü Beijing saatiyle 20.50'de başarıyla tamamladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre astronotlar Cai Xuzhe, Song Lingdong ve Wang Haoze, yaklaşık 7 saat çalışarak uzay enkazından korunmaya yarayan cihazların ve araç dışı yardımcı tesislerin kurulumunun yanı sıra araç dışı ekipmanların denetimi gibi çok sayıda görevi yerine getirdi. Mürettebat, uzay istasyonunun robotik kolundan ve Dünya'daki bir ekipten destek aldı.

Mürettebatın uzay yürüyüşü görevlerini gerçekleştiren üyesi Cai ve Song, görevleri tamamladıktan sonra Wentian laboratuvar modülüne güvenli şekilde geri döndü. Şu ana kadar beş uzay yürüyüşü gerçekleştiren Cai, diğer tüm Çinli astronotlardan daha fazla uzay yürüyüşü deneyimine sahip.

Yaklaşık beş aydır uzayda bulunan Shenzhou-19 mürettebatı, çeşitli uzay bilimsel deney ve testleri sorunsuz şekilde yürütüyor. Mürettebatın bir aydan daha uzun bir süre içinde Dünya'ya dönmesi planlanıyor.