Çin, Uzaya CentiSpace 01 Uydusunu Fırlattı

HAİYANG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Haiyang şehri açıklarından uzaya fırlatılan CentiSpace 01 uydu grubunu taşıyan bir Smart Dragon-3 roketi, 13 Ocak 2025.
Çin pazartesi günü ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinden Smart Dragon-3 roketini uzaya fırlatarak CentiSpace 01 uydu grubunu planlanan yörüngelerine yerleştirdi.
Bu açık deniz görevi, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından yürütüldü. (Fotoğraf: Xu Yajing/Xinhua)
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