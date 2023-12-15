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Çin, uzaydaki silahlanma yarışına karşı - Son Dakika
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Çin, uzaydaki silahlanma yarışına karşı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin'in uzaydaki silahlanma yarışına kesin bir şekilde karşı olduğunu yineledi. Zhang, uzayın barışçıl amaçlı kullanılması gerektiğini savunduklarını ve uzayda uluslararası işbirliğini teşvik ettiklerini belirtti. Ayrıca uzayın silahlandırılması ve silahlanma yarışına karşı olduklarını söyledi.

Çin, uzaydaki silahlanma yarışına karşı
15.12.2023 - 14:30,  Güncelleme: 14:31
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BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) - Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin'in uzaydaki silahlanma yarışına kesin bir şekilde karşı olduğunu yineledi.

Zhang, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında yöneltilen soru üzerine, Çin'in sürekli olarak uzayın barışçıl amaçlı kullanılması gerektiğini savunduğunu, uzayda uluslararası işbirliğini aktif olarak teşvik ettiğini, ayrıca uzayın silahlandırılması ve uzayda silahlanma yarışına kesinlikle karşı olduğunu söyledi.

Sözcü, 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Çin, Rusya ve diğer ülkeler tarafından ortaklaşa desteklenen "uzaya ilk silahların yerleştirilmesine karşı" karar tasarısının yüksek oy oranıyla kabul edilmesinin, uluslararası toplumun uzayda silahların kontrolüne ilişkin uluslararası yasal düzenlemelerin müzakere edilmesini destekleme konusundaki net tutumunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Ancak bazı büyük ülkelerin çoğunluğa uymadığını, uzayın silahlandırılması ve savaş alanına dönüştürülmesi yönünde sürekli çalıştığını kaydeden Zhang, bu tür yaklaşımın uzayda silahlanma yarışını tetiklemeye, uzay güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmeye ve küresel stratejik istikrara zarar vermeye eğilimli olduğunu belirtti.

Zhang, "İlgili ülkeleri yanlıştan dönmeye, uzayda silahlanma kontrolüne ilişkin yasal düzenlemelerin müzakerelerine destek verip yapıcı şekilde katılmaya ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni korumak için tatbiki önlemler almaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
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