Çin ve AB Elektrikli Araç İstişareleri

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BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, Çin ve Avrupa Birliği'nin, Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik fiyat taahhüdü planının ayrıntılarına ilişkin yoğun istişarelerde bulunduğunu söyledi.

He açıklamayı perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara gümrük vergisi uygulaması konusundaki yorumunun sorulması üzerine yaptı.

AB teknik ekibinin 2 Kasım'da Beijing'e geldiğini ifade eden He, iki taraf arasındaki istişarelerin "fayda ve denge" ilkeleri dikkate alınarak yürütüldüğünü belirtti.

AB, 29 Ekim'de gümrük vergilerinin uygulanacağını ve Çin ile fiyat taahhüdü istişarelerine devam edeceğini duyurmuştu.

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis arasında 25 Ekim'de video bağlantısıyla gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki taraf, farklılıkları diyalog yoluyla çözme yönündeki siyasi iradelerini yinelerken, fiyat taahhüdünde bulunmayı AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı davasına çözüm olarak kabul etme kararlılıklarını netleştirdi.