Çin ve AB Etkileşim Kısıtlamalarını Kaldırma Kararı Aldı

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin ile Avrupa Parlamentosu'nun iki tarafın da üzerinde mutabık kaldığı üzere karşılıklı etkileşimlere yönelik kısıtlamaları eş zamanlı ve kapsamlı şekilde kaldırmaya karar verdiklerini söyledi.

Lin, salı günkü basın toplantısında Çin ile Avrupa Birliği yasama organları arasındaki etkileşimin herkesin bildiği nedenlerden dolayı son birkaç yıldır çalkantılı bir süreçten geçtiğini belirtti.

Sözcü, mevcut koşullar altında diyalog ve işbirliği geliştirilmesinin büyük önem taşıdığına iki tarafın da inandığını kaydetti.

Lin, "Çin ile AB'nin yasama organları arasındaki etkileşimin tam olarak yeniden başlamasıyla iki taraf arasındaki iletişim ve anlayışın derinleşerek Çin-Avrupa ilişkilerinin sürdürülebilir, sağlıklı ve istikrarlı gelişimine yeni bir ivme kazandırması inanç ve beklentisindeyiz" dedi.