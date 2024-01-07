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Çin ve ABD Arasındaki Direkt Uçuşlar 2024 Yılında Artacak - Son Dakika
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Çin ve ABD Arasındaki Direkt Uçuşlar 2024 Yılında Artacak

Çin Sivil Havacılık İdaresi, 2024 yılında Çin ve ABD arasındaki direkt uçuşların önemli ölçüde artırılacağını açıkladı. Haftada 63'e yükselen düzenli direkt uçuş sayısıyla dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki bağlantı güçlenecek. Ayrıca, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil ülkelerle hava trafiği haklarına ilişkin düzenlemeleri genişletme ve Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika ile işbirliğini artırma planları da duyuruldu. İdare, vize ve sınır kontrol politikalarını iyileştirme ve gümrük işlem süreçlerini kolaylaştırma çalışmalarına da odaklanacak.

Çin ve ABD Arasındaki Direkt Uçuşlar 2024 Yılında Artacak
07.01.2024 - 09:45,
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BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin Sivil Havacılık İdaresi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 2024 yılında Çin ve ABD arasındaki direkt uçuşların önemli ölçüde artırılacağını belirtti.

Resmi verilere göre, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yapılan düzenli direkt uçuşların sayısı haftada 63'e yükseldi.

İdare ayrıca, Çin'in 2024 yılında Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil ülkelerle hava trafiği haklarına ilişkin düzenlemeleri aktif olarak genişleteceğini ve Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika ile işbirliğini artıracağını duyurdu.

İdare, vize ve sınır kontrol politikalarını iyileştirmek ve gümrük işlem süreçlerini daha da kolaylaştırmak için de çalışacak.

Kaynak: Xinhua
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