Çin ve ABD Arasındaki Direkt Uçuşlar 2024 Yılında Artacak

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin Sivil Havacılık İdaresi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 2024 yılında Çin ve ABD arasındaki direkt uçuşların önemli ölçüde artırılacağını belirtti.

Resmi verilere göre, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yapılan düzenli direkt uçuşların sayısı haftada 63'e yükseldi.

İdare ayrıca, Çin'in 2024 yılında Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil ülkelerle hava trafiği haklarına ilişkin düzenlemeleri aktif olarak genişleteceğini ve Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika ile işbirliğini artıracağını duyurdu.

İdare, vize ve sınır kontrol politikalarını iyileştirmek ve gümrük işlem süreçlerini daha da kolaylaştırmak için de çalışacak.