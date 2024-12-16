Çin ve ABD Bilim Anlaşması 5 Yıl Uzatıldı - Son Dakika
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Çin ve ABD Bilim Anlaşması 5 Yıl Uzatıldı

Çin, ABD ile bilim ve teknoloji işbirliği anlaşmasının 5 yıl uzatıldığını açıkladı.

16.12.2024 14:52
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BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD ve Çin Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşması'nın uzatılmasının, iki halkın çıkarlarına uygun olduğunu ve uluslararası toplumun beklentilerini karşıladığını söyledi.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın bildirdiğine göre Çin ve ABD geçtiğimiz cuma günü söz konusu anlaşmanın 27 Ağustos 2024'ten itibaren 5 yıl daha uzatılmasına yönelik bir protokol imzaladı.

Lin pazartesi günü konuya ilişkin olarak, "Çin ile ABD arasındaki bilim ve teknoloji işbirliği, karşılıklı fayda ve kazan-kazan ilkesine dayanmaktadır" dedi.

Lin, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının ardından iki ülke arasında imzalanan ilk hükümetler arası anlaşmalarından biri olan söz konusu anlaşmanın, Çin ile ABD arasındaki bilimsel ve teknolojik etkileşim ve işbirliğine güçlü destek sağladığını kaydetti.

Anlaşmanın uzatılmasının, iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşının hayata geçirilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu belirten sözcü, anlaşmanın sadece iki ülkenin bilimsel ve teknolojik ilerlemesini ve sosyoekonomik gelişimini teşvik etmekle kalmayacağını, aynı zamanda iki tarafın küresel zorluklarla başa çıkmasına ve tüm dünyada insan refahının artırılmasına da yardımcı olacağını ifade etti.

Lin, "ABD'nin Çin'le aynı doğrultuda çalışmasını, anlaşmanın hükümlerini etkin şekilde uygulamasını ve Çin-ABD bilimsel ve teknolojik işbirliği sonuçlarının iki ülke ve dünyaya gerçek anlamda faydalı olmasını sağlamasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve ABD Bilim Anlaşması 5 Yıl Uzatıldı - Son Dakika

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