Çin ve ABD'den Uyuşturucu İşbirliği Vurgusu

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BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD ile uyuşturucuyla mücadele işbirliğini eşitlik, karşılıklı fayda ve karşılıklı saygı temelinde sürdüreceklerini söyledi.

Lin perşembe günkü olağan basın toplantısında ABD Ulusal Uyuşturucu Kontrol Politikası Ofisi Direktörü Rahul Gupta'nın kısa süre önce Çin'e yönelik yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Gupta çarşamba günü Çin ve ABD liderlerinin San Francisco Zirvesi'nden bu yana iki ülkenin fentanil sorunuyla ilgili büyük ilerleme kaydettiğini söylemişti. Fentanil yapımında kullanılan maddeleri satan birçok çevrimiçi internet sitesini ve çevrimiçi platformu kapatan, tutuklamalar gerçekleştiren ve 50'den fazla maddeyi kontrollü ilaç listesine alan Çin'in aşırı doz kaynaklı ölümlerin düşmesine katkıda bulunduğunu kaydeden Gupta, ABD'nin de Çin'le işbirliği içinde diğer hususlarla ilgili çalışıp bu ilerlemeyi devam ettirmesi gerektiğinin kritik önemde olduğunu belirtti. ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın fentanil konusunda gümrük vergilerini artırma tehdidine ilişkin yorumunun sorulması üzerine baskıyı sürdürmede bir beis olmadığını kaydeden Gupta, öte yandan bu yapılırken halihazırda kaydedilmiş olan ve devam eden ilerlemenin anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Lin, Çin'in hem politika hem de uygulama açısından uyuşturucuyla en sert biçimde mücadele eden ülkelerden biri olduğunu kaydederek, Çin'in uyuşturucunun küresel boyutta kontrol alınması çalışmalarına yardımcı olmak için ABD'nin fentanil sorunuyla mücadelesine insaniyet ve iyi niyet ruhuyla destek verdiklerini söyledi.

Lin, "Çin daha 2019 yılında resmi olarak fentanille bağlantılı maddeleri ayrı bir kategori olarak kontrol altındaki maddeler listesine aldı. Dünyada bunu yapan ilk ülkeyiz" dedi.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda birlikte çalışmanın, Çin Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı arasında San Francisco varılan önemli mutabakatlardan olduğunu kaydeden Lin, Çin'in aktif çabalarıyla Çin-ABD uyuşturucuyla mücadele işbirliğinin olumlu ilerleme kaydettiğini sözlerine ekledi.

Çin ve ABD'nin Uyuşturucuyla Mücadele Çalışma Grubu kurduğunu kaydeden Lin, iki ülkenin uyuşturucuyla ilgili maddeleri kontrol listelerine alma, uyuşturucuyla ilişkili vakaları ortaklaşa ele alma, teknoloji alışverişinde bulunma, çok taraflı işbirliği yapma ve çevrimiçi ilanları kaldırma konularında işbirliği yürüttüğünü ifade etti.

Lin, "ABD'nin, Çin'in iyi niyetini garantide görmemesini, Çin'in katkı ve çabalarının kıymetini bilmesini, işbirliğinin temelini baltalamaktan kaçınmasını ve uyuşturucuyla mücadele işbirliğinde olumlu dinamiklerini sürdürmek üzere Çin'le çalışmasını temenni ediyoruz" dedi.