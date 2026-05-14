Çin ve ABD\'den Yeni İlişkiler Vizyonu

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir gelişimini ortaklaşa teşvik etmek amacıyla yeni ikili ilişkiler vizyonunu aynı doğrultuda somut eylemlere dönüştürmek üzere ABD tarafıyla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Perşembe günkü basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sabah saatlerindeki görüşmesi hakkında değerlendirmelerde bulunan sözcü, iki tarafın, yapıcı bir Çin-ABD stratejik istikrar ilişkisi inşasına yönelik yeni bir vizyon konusunda ortak mutabakata vardığını belirtti. Guo önümüzdeki üç yılda ve sonraki dönemde ikili ilişkilerin, bu vizyonun stratejik rehberliğinde yürütülmesinin beklendiğini vurguladı.