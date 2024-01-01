Çin ve ABD, diplomatik ilişkilerin 45. yıldönümünü kutladı

BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Joe Biden, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 45. yıldönümü nedeniyle Pazartesi günü birbirlerine kutlama mesajları gönderdi.

Xi mesajında, Çin ve ABD arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının ikili ve uluslararası ilişkiler açısından önemli bir olay olduğunu belirtti.

Çin-ABD ilişkilerinin 45 yıldır inişli çıkışlı bir seyir izlese de genel olarak ilerlediğini hatırlatan Xi, bunun sadece iki halkın refahını artırmakla kalmayıp aynı zamanda dünya barışını, istikrarını ve refahını da teşvik ettiğini ifade etti.

Xi, Çin ve ABD'nin iki büyük ülke olarak birbirleriyle iyi geçinmeleri için doğru yolun karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkeleri olduğunu tarihin çoktan kanıtladığını ve kanıtlamaya devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı, yeni dönemde Çin ve ABD'nin ortak çabalarının yönünün bu çerçevede olması gerektiğine işaret etti.

Biden ile San Francisco'daki görüşmelerine de değinen Xi, Çin-ABD ilişkilerinin gelişimi için birlikte yol haritası çizerek geleceğe yönelik "San Francisco vizyonunu" ortaya koyduklarını belirtti.

Xi, Çin ve ABD'den, iki ülke lideri tarafından varılan önemli ortak mutabakatı ve sonuçları ciddiyetle hayata geçirip, Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek için somut adımlar atmasını istedi.

Cumhurbaşkanı, iki ülke ve halklarının yararına olacak ve dünya barışı ve kalkınmasını destekleyecek şekilde Çin-ABD ilişkilerinin gidişatına yön vermek üzere Biden ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu vurguladı.