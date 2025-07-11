Çin ve ABD Dışişleri Bakanları İlk Kez Buluştu

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Malezya'da ilk kez bir araya geldiği bildirildi.

Çin merkezli CCTV'nin haberine göre, Vang ve Rubio, Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında bir araya geldi.

İki bakanın görüşmede, ABD ve Çin arasındaki gümrük vergileri, ticaret ve teknoloji kısıtlamaları, Ukrayna, Tayvan ve Güney Çin Denizi gibi küresel konuları ele alması bekleniyor.

Görüşme, ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayında göreve gelmesi sonrası iki ülke Dışişleri Bakanları arasında ilk yüz yüze görüşme olarak kayda geçti.

Rubio, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın arasında bir zirve yapılması ihtimalinin "yüksek" olduğunu söyledi.

Vang ile görüşmesini "yapıcı" olarak nitelendiren Rubio, ABD ile Çin arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu belirterek, "Açıkçası, üzerinde çalışmamız gereken konular var, bu da bizim gibi büyük ve etkili ülkeler için normal." dedi.

Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Rubio, tarafların birlikte çalışabilecekleri kazanımlar elde ettiğini ifade etti.

Rubio, iki ülke liderinin görüşmesinin mümkün olduğunu belirterek, "Sizin için bir tarihim yok ama sanırım (bu görüşme) yaklaşıyor." dedi.