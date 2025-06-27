Çin ve ABD İlişkileri Güçleniyor

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Maliye Bakan Yardımcısı Liao Min, eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı fayda temelinde ABD ile ekonomik ve ticari ilişkileri sürdürerek, her iki ülkeye ve dünyaya fayda sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Çin Maliye Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre Liao ile Harvard Üniversitesi'nden Profesör Graham Allison arasında 20 Haziran'da gerçekleştirilen görüşmede taraflar, Çin-ABD ilişkileri, ikili ekonomik ve ticari bağlar ve karşılıklı ilgi alanlarına giren konular hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Liao, iki ülke liderinin vardığı önemli mutabakatın rehberliğinde Çin ve ABD ekonomi ve ticaret ekiplerinin Cenevre'deki üst düzey görüşmelerde bir uzlaşıya ulaştığını ve Londra'da bu sonuçları sağlamlaştırmak üzere ilkesel bir anlaşmaya vardığını belirtti. Liao, söz konusu gelişmelerin Çin-ABD ilişkilerinin ve ekonomik ve ticari bağların istikrara kavuşturulmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

Meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını vurgulayan Liao, her iki ülkeye ve dünyaya fayda sağlamak üzere eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı fayda temelinde ABD ile ekonomik ve ticari alışverişlerini sürdürmeye hazır oldukları belirtti.

Allison ise ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin dünyadaki en önemli ikili ilişkilerden biri olduğunu ve iki tarafın da iletişimi sürdürüp derinleştirmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Çin'in ekonomik dönüşümü ilerletme, açılımı genişletme ve eşit ve adil bir pazar ortamı oluşturma konusunda kayda değer ilerleme kaydettiğini belirten Allison, ABD ve Çin ekonomilerinin yüksek düzeyde karşılıklı bağımlılığı göz önüne alındığında, ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da derinleştirilmesinin iki ülkenin ve dünyanın ortak çıkarlarına hizmet edeceğini söyledi.