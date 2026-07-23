Çin ve ABD Ticaret İletişiminde İlerleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ve ABD Ticaret İletişiminde İlerleme

Çin ve ABD Ticaret İletişiminde İlerleme
23.07.2026 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin ve ABD, ticaret kurulunun yapısını ve gümrük vergisi indirimlerini görüşüyor.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi Meng Huating, Çin ve ABD'nin ekonomi ve ticaret ekiplerinin, iki ülke arasında kurulması planlanan ticaret kurulunun yapısı, işlevleri ve çalışma modeline ilişkin belirli düzenlemeler konusunda yakın iletişim içinde olduğunu söyledi.

Meng, perşembe günkü basın toplantısında, söz konusu ticaret ve yatırım kurullarının kurulma sürecindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yetkili, iki tarafın, karşılıklı olarak 30'ar milyar ABD doları değerindeki ürünleri kapsayacak gümrük vergisi indirimlerine yönelik bir çerçeve üzerinde de çalıştığını belirtti.

Meng, Çin'in önerilen gümrük vergisi indirimi düzenlemelerine ilişkin yerli işletmeler, iş dünyası dernekleri, yerel yönetimler ve ABD sermayeli şirketleri temsil eden iş dünyası kuruluşları da dahil olmak üzere geniş bir paydaş kitlesinden görüş aldığını söyledi. Çinli yetkili ayrıca, ABD'nin de ticaret kurulu ile karşılıklı gümrük vergisi indirimi düzenlemelerine ilişkin kamuoyundan görüş topladığını belirtti.

Meng, iki tarafın yakın iletişimi sürdüreceğini, belirli ürünlere yönelik gümrük vergisi indirimi düzenlemelerini mümkün olan en kısa sürede sonuçlandıracağını ve ikili ticareti daha da genişletmek üzere bu düzenlemelerin uygulanması için çalışacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve ABD Ticaret İletişiminde İlerleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

18:50
Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma Berkant Acil’in ifadesi ortaya çıktı
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma; Berkant Acil'in ifadesi ortaya çıktı
18:44
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş’ta istifa
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş'ta istifa
18:38
Dominik Livakovic’in yeni takımı belli oldu İşte kazanılacak bonservis
Dominik Livakovic'in yeni takımı belli oldu! İşte kazanılacak bonservis
18:24
İran’dan İngiltere’deki ABD üssüne tehdit
İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit
17:36
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
17:35
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş’ın ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 18:58:54. #7.12#
SON DAKİKA: Çin ve ABD Ticaret İletişiminde İlerleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.