Çin ve ABD Ticaret Konseyi Kuruyor

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin ve ABD'nin bir ticaret konseyi kurma konusunda anlaştıklarını belirterek, konsey aracılığıyla iki tarafın ekonomi ve ticaret heyetlerinin, gümrük vergilerinin karşılıklı olarak indirilmesi de dahil olmak üzere işbirliğine yönelik görüşmeler yürüteceğini söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, ekonomi ve ticaret heyetlerinin konuya ilişkin ayrıntılı istişarelerde bulunacağını ifade etti.

Çin ile ABD arasında hava araçları ve tarım sektörlerindeki ticari işbirliğinin, karşılıklı fayda sağladığını ve kazan-kazan sonuçları verdiğini kaydeden He, iki heyetin iletişimi sürdüreceğini, ilişkileri güçlendirme konusunda ilgili şirketlere teşvik ve yönlendirmede bulunacağını ve ilgili alanlarda ticari işbirliğini genişleteceğini belirtti.