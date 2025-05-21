Çin ve Afganistan İşbirliği Güçleniyor

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir araya geldi.

Wang, çarşamba günkü görüşmede Afganistan'ın bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve Afgan halkının bağımsız tercihlerine saygı gösterdiklerini belirterek, her zaman olduğu gibi Afganistan hükümetinin uzun vadeli barış ve istikrarı en kısa sürede sağlanmasına destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Wang, Afganistan ile ekonomi, ticaret, tarım, enerji, madencilik, yoksulluğun azaltılması, afet önleme ve azaltma, yetenek yetiştirme, sağlık, kolluk kuvvetleri ve güvenlik gibi alanlarda işbirliğini genişletmeye istekli olduklarını belirtti.

Afganistan'dan daha fazla kaliteli ürün ithal edeceklerini kaydeden Wang, ülkenin yeniden inşası, ekonomik kalkınması ve halkın yaşam standartlarının iyileştirilmesi için imkanları ölçüsünde Afganistan'a destek ve yardım sağlayacaklarını ifade etti.

Wang ile benzer görüşleri dile getiren Muttaki, Afganistan'ın ulusal kalkınmasına verdiği uzun vadeli destek, halkın yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik katkıları ve uluslararası alanda Afganistan adına adaleti savunmadaki rolü nedeniyle Çin'e teşekkürlerini sundu.

Afgan hükümetinin, Çin ile geleneksel dostluğuna büyük değer verdiğini ve bu dostluğu dış politikasında önemli bir konuma yerleştirdiğini vurgulayan Muttaki, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmaya ve Çin'in iç işlerine müdahaleye karşı çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Afgan tarafının Çin ile karşılıklı güveni derinleştirmeye ve çeşitli alanlardaki işbirliklerinde daha olumlu başarılar elde etmeye istekli olduğunu belirten Muttaki, Çin'in güvenlik endişelerine büyük önem verdiklerini ve hiçbir gücün Afgan topraklarını kullanarak Çin'e zarar verecek faaliyetlerde bulunmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Muttaki, Çin ile güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeye, şiddet içeren suçlarla mücadele etmeye, Çin'in Afganistan'daki çıkarlarını korumaya ve bölgesel güvenlik ve istikrarı ortaklaşa sürdürmeye istekli olduklarını da sözlerine ekledi.