Çin ve Almanya Diplomasi Diyaloğunda Birlik Vurgusu

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BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, pazartesi günü Beijing'de düzenlenen Çin-Almanya Diplomasi ve Güvenlik Stratejik Diyaloğu'nun 7. turuna eş başkanlık yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Çin'in Almanya'ya karşı istikrarlı ve tutarlı bir politika izlemeyi sürdürdüğünü ve 52 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Almanya'yı her zaman önemli bir işbirliği ortağı olarak gördüğünü söyledi.

Çin ile Almanya arasında farklılıkların bulunduğuna dikkat çeken Wang, bu farklılıkların işbirliğine engel teşkil etmemesi ve cepheleşme nedeni olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin ile en büyük üçüncü ekonomisi olan Almanya'nın engelleri aşması, diyalog ve işbirliğine bağlı kalması, Soğuk Savaş döneminden kalma cepheleşme zihniyetini terk etmesi ve birlikte dış riskleri uzaklaştırıp küresel zorluklara karşı durması gerektiğini ifade etti.

Almanya-Çin işbirliği için geniş alanların bulunduğunu kaydeden Baerbock ise Almanya'nın Çin'le olan ilişkilerine büyük önem verdiğini ve tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyledi.

Baerbock, çalkantılı bir dünyada Çin'le samimi diyaloğu sürdürmenin ve stratejik iletişimi güçlendirmenin büyük öneme sahip olduğunu ve ikili ilişkilerin doğru yönde gelişiminin sürdürülmesine ve dünya barış ve istikrarına katkıda bulunmaya olanak sağladığını belirtti.

Baerbock, Çin'in iklim değişikliğiyle mücadeledeki pozitif rolünden de övgüyle söz etti.

Wang, Çin-Almanya ilişkilerinin istikrarlı gelişiminin sürdürülmesi için her şeyden önce stratejik anlayışın düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in dünyada barış, kalkınma ve istikrar gücü olduğunu ve açık ve şeffaf bir strateji ve politika yönelimine sahip olduğunu belirten Wang, iki tarafın karşılıklı saygı ve anlayışa bağlı kalması ve bu temelde karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini yürütmesi gerektiğini ifade etti.

Wang, Çin-Almanya ilişkilerinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ve herhangi bir üçüncü tarafın etkisine tabi olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Wang, Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara sübvansiyon karşıtı gümrük vergileri uygulamasının, adil rekabet ve serbest ticaret ilkelerini ihlal ettiğini ve Çin ile AB arasında önemli bir mesele haline geldiğini dile getirdi.

Wang, Almanya ve Avrupa'nın Çin'in kalkınmasına nesnel ve rasyonel şekilde yaklaşması, Çin'e yönelik aktif ve pragmatik bir politika izlemesi ve ticaret anlaşmazlıklarını diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde ele alması gerektiğini vurguladı.

Baerbock ise elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı önlemler konusunda AB ile Çin arasında karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulmak amacıyla yürütülen müzakerelerin devam etmesini desteklediklerini belirtti.