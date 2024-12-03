Çin ve Almanya Stratejik Diyalogda Bir Araya Geldi

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BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin-Almanya Diplomasi ve Güvenlik Stratejik Diyaloğu'nun 7. turuna eş başkanlık yaptı, 2 Aralık 2024. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)