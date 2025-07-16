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Çin ve Avustralya İşbirliğini Güçlendiriyor

Çin ve Avustralya İşbirliğini Güçlendiriyor
16.07.2025 15:17
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Li Qiang, ticaret ve yatırım için işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve Avustralya'yı işbirliğini daha da güçlendirmeye, ticaret ve yatırımın serbestleştirilip kolaylaştırılmasını teşvik etmeye ve belirsizliklerin etkili şekilde çözümü amacıyla kalkınma yönünde daha güçlü uyum göstermeye çağırdı.

Li salı günü Beijing'de Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile birlikte 8. Çin-Avustralya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Toplantıya iki ülkeden yaklaşık 30 iş konseyi ve işletme temsilcisi katıldı.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin-Avustralya Serbest Ticaret Anlaşması'nın 10. yıldönümü olduğunu hatırlatan Li, Çin-Avustralya ekonomik ve ticari işbirliğinin, son on yılda önemli düzeyde direnç ve canlılık sergilediğini söyledi.

İki ülkenin ekonomik yapılarının birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu, sanayi ve pazar entegrasyonunun temellerinin sağlam olduğunu belirten Li, bu durumun Çin ve Avustralya'yı doğal ortaklar haline getirdiğini ifade etti.

Li, Çin'in geniş pazarının muazzam tüketim potansiyelini sürekli olarak açığa çıkaracaklarını ve her iki ülkeden işletmeler için daha fazla fırsat yaratacaklarını söyledi. Li, iki ülkenin endüstrilerini daha güçlendirmek için iki tarafı yapay zeka ve yaşam bilimleri gibi en son teknolojilerde işbirliğini güçlendirmeye çağırdı.

Her iki ülkeden işletmelerin birlikte çalışarak temiz enerji, elektrikli araçlar ve enerji depolama alanlarında işbirliğini hızlandırabileceklerini söyleyen Li, böylece hem dayanıklı hem de rekabetçi olan dünya standartlarında yeşil sanayi zinciri oluşturabileceklerini belirtti.

Hem hükümetin hem de işletmelerin kalkınmayı daha iyi teşvik etmek üzere birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Li, üst düzey dışa açılma politikasını ilerletmeye, yerli ve yabancı sermayeli işletmelere eşit muamelede bulunmaya ve Çin'deki yabancı şirket ve girişimcilerin hak ve çıkarlarını yasal olarak korumaya devam edeceklerini vurguladı.

Li, Avustralya'nın pazara erişim ve yatırım incelemeleriyle ilgili konularda Çinli işletmelere adil davranmasını beklediklerini ifade etti.

Li, Çinli ve Avustralyalı şirketlerden açıklığı koruma, işbirliğini benimseme ve pazar entegrasyonu ve endüstriyel işbirliğini teşvik etme çabalarını derinleştirmelerini istedi.

Albanese ise mevcut ikili ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiğini ve her iki ülkenin iş çevreleri arasında işbirliğine yönelik heyecanın arttığını söyledi.

Albanese, Çin ile diyaloğu geliştirmeye, ticaret, tarım, sanayi, enerji kaynakları ve yeşil kalkınma gibi çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmeye, iklim değişikliği gibi küresel zorlukları çözmeye ve uluslararası eşitlik ve serbest ticareti korumaya istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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